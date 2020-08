POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen kolldierte der Mercedes-Bus eines 43-Jährigen mit einer Mercedes A-Klasse in Heilbronn. In der Folge fuhr der Fahrer der A-Klasse davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Im Kreuzungsbereich der Klingenberger Straße und der Eppinger Straße stießen der bevorrechtigte Bus und die A-Klasse gegen 5.30 Uhr zusammen. Der unbekannte Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt über die Heckenstraße fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Wer den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn- Böckingen, Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Schule

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Schule in Heilbronn eingebrochen. Vermutlich über ein Fenster gelangten die Einbrecher zwischen 16 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch in das Gebäude in der Bahnhofstraße. Hier brachen sie im Untergeschoß und ersten Obergeschoss mehrere Türen und Schränke auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 2500, zu melden.

Massenbachhausen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Offenischtlich übersehen hat ein 41-jähriger VW-Fahrer einen Radfahrer am Mittwochabend in Massenbachhausen. Der VW-Lenker bog in eine Hofeinfahrt in der Herdstraße ab und übersah dabei vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden 61-Jährigen auf seinem Rennrad. Die Radfahrer streifte das Auto und stürzte. Er verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Neckarsulm: Scheibe an Auto eingeschlagen

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Donnerstag die Scheibe eines VW Golfs eines 49-Jährigen in Neckarsulm eingeschlagen. Zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag schlug der Unbekannte an dem auf einem Parkplatz in der Seestraße abgestellten PKW die Scheibe ein und durchsuchte das Armaturenbrett. Entwendet wurde nichts aus dem Golf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neuenstadt: Mit fast vier Promille unterwegs

Mit fast vier Promille war ein 45-Jähriger am Mittwochnachmittag in Neuenstadt in seinem Opel unterwegs. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Corsa von Neuenstadt-Stein nach Neuenstadt-Kochertürn gefahren und war dabei laut Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten und hatte entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Die unsichere Fahrweise führte den Opel-Fahrer auch nach rechts von der Fahrbahn. Hier beschädigte er ein Verkehrszeichen. Die Fahrt endete auf einem Discounterparkplatz in Neuenstadt. Hier konnte er von der Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann wies deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss auf. Ein Alkoholtest ergab 3,96 Promille und bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zeugen und Autofahrer, die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Sprayer verursachen 5.000 Euro Sachschaden

Auf 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden den Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch in Bad Friedrichshall-Kochendorf verursacht haben. Die unbekannten Personen besprühten die Seetalhalle und mehrere Pavillons mit roter Farbe. Zeugen, die die Täter beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 98030, zu melden.

