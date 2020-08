Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020 einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis: Sturmtief Kirsten sorgt für mehrere Einsätze

Mehrmals mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch im Hohenlohekreis wegen Einsätzen aufgrund von Sturmtief Kirsten ausrücken. Neben einigen herabgefallenen Ästen und umgestürzten Bäumen, die von den Straßen entfernt werden mussten, entstanden auch verschiedene Schäden an Fahrzeugen und einem Haus. In Pfedelbach riss der Wind einem 47-Jährigen die Hecktür am Anhänger seines Sattelzuges aus der Hand, sodass diese auf einen vorbeifahrenden Laster prallte. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. In Waldenburg wollte ein 61-Jähriger die Autotür an seinem Honda öffnen, hatte aber wohl nicht mit dem starken Wind gerechnet. Die Türe schlug gegen einen daneben abgestellten VW und verursachte daran Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Einsatzkräfte rückten außerdem zu einem Haus in der Öhringer Ledergasse aus. Dort hatte der Sturm einen Rollladen im dritten Stock eines Wohnhauses aus der Verankerung gerissen, sodass dieser nun auf die Straße zu stürzen drohte. Die Feuerwehr fuhr mit einer Drehleiter die sieben Meter nach oben und montierte den Fensterladen ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell