Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Sattelbach: Dachstuhlbrand durch abgerissene Stromleitung

Sturmtief Kirsten sorgte am Mittwochmittag in Sattelbach für Aufruhr. Gegen 12.17 Uhr wurde durch den Wind eine Stromleitung im Bereich des Imkerwegs abgerissen und entzündete den Dachstuhl eines dortigen Anwesens. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma gelöscht werden. Die Feuerwehr Mosbach war mit 40 Kräften im Einsatz, die Stadtwerke Mosbach mit zwei. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Kabel an einem Blech am Dach für Funkenflug sorgte infolge dann der Brand entstand. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Im gesamten Neckar-Odenwald kam es am Mittwochnachmittag immer wieder zu Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume oder in die Fahrbahn ragende Äste. Größere Störfälle sind bislang ausgeblieben.

