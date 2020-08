POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Main-Tauber-Kreis: Umgestürzte Bäume und gesperrte Straßen durch Sturm

Der Sturm hat am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis seine Spuren hinterlassen. In Wertheim lösten sich gegen 8.30 Uhr mehrere Äste von zwei Bäumen im Salon-de-Provence-Ring und stürzten auf geparkte Fahrzeuge. An den drei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Um eine weitere Gefährdung auszuschließen mussten Arbeiter die morschen Birken später fällen. Zwischen Bronnbach und Külsheim stürzte ein Baum über die Landesstraße 509. Vor Ort stellte die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung fest, dass die gesamte Fahrbahn versperrt war. Infolge musste die Polizei die Straße bis zur Beseitigung des Baumes für beide Richtungen voll sperren. Auch in Bad Mergentheim stürzte ein Baum auf die Straße "Üttingshöfer Steige". In Creglingen war die Erdbacher Straße betroffen.

Bad Mergentheim: Motorradfahrer in Kreisverkehr gestürzt

In einem Kreisverkehr in Bad Mergentheim ist ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag zu Fall gekommen. Ein 62-Jähriger war mit seinem Pkw in den Verkehrskreisel an den Straßen Bundesstraße 290, Herrenwiesenstraße und Wilhelm-Frank-Straße eingefahren. Dort hatte er zunächst den 20-Jährigen mit seinem Krad übersehen. Beide Fahrer versuchten zu bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet der Biker ins Schleudern und schließlich zu Fall, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Tauberbischofsheim: Schmierereien an Kindergartentür

Wenn Kinder in Tauberbischofsheim ihren Kindergarten im Spitalweg betreten, werden sie neuerdings von Polizeifeindlichen Parolen an der Eingangstür begrüßt. Unbekannte haben die Sprüche im Zeitraum von Montagmorgen, 7 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 15 Uhr, mit einem roten Stift an die Tür geschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bitte unter der Telefonnummer 09341 81-0 um Zeugenhinweise.

Tauberbischofsheim: Heiß auf Süßes

Naschkatzen waren am Dienstag oder Mittwoch in Tauberbischofsheim unterwegs. Gewaltsam versuchten die Unbekannten einen Süßigkeitenautomaten in der Bahnhofstraße zu öffnen. Allerdings gelang ihnen dies nicht und sie mussten von Dannen ziehen, ohne ihre Zuckergelüste befriedigen zu können. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im Zeitraum von Dienstag, 10.30 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen-Gerlachsheim: Kein Glück bei Einbruch

Unerfolgreich blieb der versuchte Einbruch von Unbekannten in Lauda-Königshofen-Gerlachsheim. Im Zeitraum von Mittwoch, 29. Juli, bis Samstag, 22. August, gelangten sie auf ein Anwesen in der Emil-Kern-Straße und schoben einen Rolladen an einer Tür hoch. Glücklicherweise hielt die Tür daraufhin jedoch den Hebelversuchen der ungebetenen Gäste stand. Ins Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343/6213-0 entgegen.

Niederstetten: Balkontür hielt Einbrechern stand

Während die Bewohner eines Hauses in der Niederstettener Häckersteige im Urlaub waren, versuchten Unbekannte sich über den Balkon Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Zeitraum von Dienstag, 18. August, bis Mittwoch, 26. August, kletterten die ungebetenen Gäste über die Balkonbrüstung und versuchten die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Dies glückte allerdings nicht. An der Tür hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Weikersheim bittet um Zeugenhinweise, die an die Telefonnummer 07934 9947-0 gehen.

