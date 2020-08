POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Einbrecher im Sonnenstudio

Ein Sonnenstudio in der Hettinger Straße in Buchen nahmen sich Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum Ziel. Die Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am Mittwochmorgen über ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Schaden am Fenster beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen rund um das Sonnenstudio machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Auf Motorcross-Maschine geflüchtet

Mit über 100 km/h raste ein Motorcrossfahrer am Mittwochnachmittag über Feldwege, Straßen und Äcker, um vor der Polizei zu flüchten. Der Unbekannte viel einer Polizeistreife auf einem Feldweg in der Verlängerung zum Limbacher Weg in Buchen auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt auf die Anhaltesignale der Beamten zu reagieren, wendete der Biker sein Motorrad und gab Gas. Die Person lenkte ihre Maschine mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Buchen, fuhr auf den Limbacher Weg und bog dann vor dem ersten Wohnhaus am Ortseingang nach rechts auf ein Feld ab. Hier musste die Verfolgung abgebrochen werden. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelte es sich um eine blaue Motorcross-Maschine. Der Fahrer trug einen weißen Motorcross-Helm und orange-blaue Endurokleidung. Weil auf dem Fluchtweg des Motorradfahrers mindestens zwei Fußgänger unterwegs waren, die eventuell auch gefährdet wurden, sucht die Polizei diese Personen nun als Zeugen. Diese und weitere Personen, die Hinweise auf den Biker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

