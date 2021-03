Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperverletzung an Tramhaltestelle - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Mann trat am Samstag, 27.02.21, gegen 10.45 Uhr, an der Tramhaltestelle Bahnhof in der Hauptstraße an eine Frau heran und soll diese dreimal geschlagen haben. Danach stieg der Mann in die nächste Tram nach Basel ein. Die Frau wurde am linken Handgelenk leicht verletzt. Der Unbekannte soll zwischen 70 und 75 Jahre alt sowie etwa 170 Zentimeter groß sein und eine Glatze gehabt haben. Er trug ein hellblaues kurzärmliges Hemd. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

