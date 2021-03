Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gesuchter Autofahrer mit "Fantasie-Führerschein"

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Am 27.02.2021, gegen 12:10 Uhr, erkannten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen per Haftbefehl gesuchten Mann, der mit seinem Pkw durch Breisach fuhr. Bei der Festnahme händigte der 36-Jährige einen gefälschten Führerschein aus, bei welchem es sich um ein sogenanntes "Fantasiedokument" handelt. Ferner konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er versuchte zu flüchten, um sich so der bevorstehenden Richtervorführung zu entziehen. Der Fluchtversuch konnte jedoch durch die Polizeibeamten unterbunden werden. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinwirkung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell