Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr im Bereich Arrenberg

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 15.04.2020, gegen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr, kam es zu zwei gefährlichen Eingriffen in den Schienenverkehr bei der Schwebebahn. Im Bereich der Haltestellen Pestalozzistraße und Robert-Daum-Platz wurden zwei Bahnen an Seitenscheiben während der Fahrt von außen so beschädigt, dass sie teilweise geborsten sind. Wodurch die Scheiben getroffen wurden ist Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202 / 284 0 zu melden. (jb)

