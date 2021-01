Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter stiehlt Baumaschinen

Meinersen (ots)

Meinersen, Hauptstraße 15.01.2021 - 20.01.2021

Bislang unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen Tagen diverse Baumaschinen von der Brückenbaustelle über die Oker an der Hauptstraße in Meinersen. Zwischen Freitag, 15. Januar und Mittwoch, 20. Januar öffneten die Täter einen dort deponierten Container mit Gewalt und stahlen hieraus unter anderem eine Kreissäge, zwei Tauchpumpen und ein Nivelliergerät. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Gegenstände bitte an die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

