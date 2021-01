Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter stiehlt Heizkörper

Schwülper (ots)

Schwülper, OT Lagesbüttel, Dorfstraße 13.01.2021 - 15.01.2021

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Woche 15 alte Heizkörper von einem Grundstück in der Dorfstraße in Lagesbüttel. Der 70-jährige Eigentümer renoviert derzeit sein dortiges Wohnhaus und hatte die alten, demontierten Heizkörper darußen auf seinem Grundstück zwischengelagert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 13. Januar, 10 Uhr und Freitag, 15. Januar, 9.30 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

