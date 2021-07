Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 76-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Auto auf der Herner Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Alle. Ca. 50m vor dem Beckbruchweg querte ein 18-jähriger Recklinghäuser die Fahrbahn von Ost nach West. Hierzu nutzte er den Fußgängerüberweg. Er fuhr auf einem E-Scooter. Am Überweg kam es zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige verletzte sich leicht. Zu möglichen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 14 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell