Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 08.05.2021, um 12:08 Uhr, zeigte ein 80-jähriger Wilhelmshavener bei der Polizei an, dass er soeben einen Verkehrsunfall verursacht habe. Demnach sei er auf dem Kundenparkplatz eines Elektrofachmarktes im Heuweg mit einem ordnungsgemäß geparkten roten Pkw kollidiert, der hierdurch einige Meter verschoben worden sei. Schließlich sei der Fahrer des roten Pkw zurückgekehrt und mit dem beschädigten Pkw weggefahren. Der 80-Jährige habe es unterlassen, den Geschädigten über den Unfall in Kenntnis zu setzen. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 80-Jährigen ein und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 9420 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell