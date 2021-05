Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte in Dangast - 15-Jähriger versucht den Pkw seiner Eltern zu fahren und kollidiert mit 60-jähriger Motorradfahrerin

Varel (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:25 Uhr, nahm ein 15-Jähriger aus Westerstede die Fahrzeugschlüssel seiner Eltern an sich und fuhr mit deren Pkw in der Wehgaster Straße vom Fahrbahnrand an. Hierbei übersah er eine sich von hinten nähernde 60-jährige Motorradfahrerin aus Oldenburg. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500,00 Euro. Die Polizei leitete gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell