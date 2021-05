Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lenkrad mit Airbag und Navigationssystem gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Reuschenberg (ots)

In der Zeit von Pfingstmontag bis Dienstag (24./25.05.) schlugen Unbekannte ein Dreiecksfenster an einem schwarzen Mercedes Geländewagen ein und entwendeten dessen Lenkrad mit Airbag. Das Fahrzeug war an der Lupinenstraße abgestellt.

Keine 100 Meter entfernt wurde über das Pfingstwochenende aus einem weißen BMW Cabrio an der Melissenstraße das Navigationssystem ausgebaut. Wie die Diebe in das Auto gelangen konnten, ist bislang unklar, da das Fahrzeug äußerlich unbeschädigt blieb.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell