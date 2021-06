Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wer kann Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben?

In einem Waldstück am Heideweg entdeckte eine Spaziergängerin am 08.05.2021 Kleidungsstücke und informierte die Polizei. Neben der abgebildeten Weste und dem Oberhemd fanden die Beamten auch einen Schlüsselbund. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können. Wer Angaben dazu machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115.

