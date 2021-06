Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Wersche

Bissendorf (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit einem Mazda die Straße "Heenkamp". Als er gegen 19.50 Uhr an der Kreuzung Wissinger Straße/Heitkampsweg auf die Wissinger Straße abbog, missachtete er die Vorfahrt einer 33 Jahre alten Autofahrerin. Er stieß mit dem Mercedes der Frau zusammen, geriet anschließend von der Straße ab und in einem Graben, vor einer Grundstücksmauer, zum Stillstand. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

