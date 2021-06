Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Kellerbrand

Bersenbrück (ots)

Im Keller eines Geldinstitutes an der Lindenstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen geriet gegen 17.55 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Kompensationsanlage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bersenbrück war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort, löschte das Feuer und verhinderte Schlimmeres. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht.

