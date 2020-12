Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Kücknitz

Illegaler Welpen-Handel - Tatverdächtige überführt, Welpen beschlagnahmt

LübeckLübeck (ots)

Am Sonntag (13.12.2020) konnten Polizei, Veterinäramt und das Tierheim Lübeck zwei Welpen-Händler durch einen Scheinkauf von im Internet angebotenen Hundewelpen bei der Übergabe der Tiere stellen. Drei Hundewelpen wurden durch das Veterinäramt beschlagnahmt. Am Samstag hatte sich eine Mitarbeiterin des Lübecker Tierheims bei der Einsatzleitstelle der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass am Sonntag illegal eingeführte Hundewelpen nach Lübeck gebracht und dort für 3500 bis 5500 Euro pro Tier verkauft werden sollten. Sie war im Internet auf eine Anzeige aufmerksam geworden, die ihr nicht seriös erschien und wollte sich auf einen Scheinkauf einlassen, um die Täter zu überführen. Durch Beamte der Leitstelle wurde Kontakt zum diensthabenden Amtstierarzt aufgenommen und ein gemeinsames Vorgehen abgesprochen. Der Kauf und die Übergabe der Tiere war für Sonntagnachmittag im Lübecker Stadtteil Kücknitz geplant.

Bei der Übergabe waren vier Streifenwagen eingesetzt, die das Veterinäramt der Hanse-Stadt Lübeck im Rahmen der Amtshilfe unterstützten. Die Mitarbeiterin des Tierheims fungierte als Lockvogel. Es wurden zwei aus Krefeld stammende Männer festgestellt, die drei erst neun Wochen alte Miniatur-Bullterrier-Mix-Welpen in einem Pkw bei sich hatten. Gegen die 34- und 32-jährigen Männer wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Hundeeinfuhr gefertigt. Außerdem wird das Vorliegen einer Straftat nach dem Gefahrhundegesetz geprüft.

Die zum Verkauf stehenden jungen Hunde wurden beschlagnahmt und in das Tierheim Lübeck gebracht. Dort kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun um die Tiere.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Jarina Freericks

Telefon: 0451/131-2006

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell