Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Verkehrsunfall auf der Bremer Straße - Pkw landet im Graben

Quakenbrück (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag mit einem Sattelzug die Bremer Straße in Richtung Artlandstraße. Als er sich gegen 17.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 100 befand, brach der Auflieger nach links aus, stieß mit dem entgegenkommenden VW eines 27-Jährigen und mit dem Ford einer 21-Jährigen zusammen. Die junge Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Quakenbrück befreit. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell