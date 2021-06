Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wallenhorst (ots)

In der Neulandstraße, nahe der Hansastraße, ereignete sich am Mittwoch eine Unfallflucht. Ein Autofahrer touchierte zwischen 14.30 und 14.45 Uhr einen auf dem Seitenstreifen abgestellten VW Polo und beschädigte den weißen Kleinwagen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

