POL-OE: 16-Jähriger bei Kradunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw hat sich am Freitag (27. November) gegen 12.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hauptschule" in Kirchhundem ereignet. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Parkplatz, um dort zu rangieren. Bei dem Rangiervorgang übersah sie einen 16-Jährigen, der mit seinem Krad gerade anfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde der Jugendliche verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Es entstand geringer Sachschaden.

