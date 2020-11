Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer verliert bei Glätte Kontrolle und wird schwer verletzt

Bild-Infos

Download

KirchhundemKirchhundem (ots)

Am Samstag den 28.11.2020 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 55 Jähriger die L 713 aus Heinsberg kommend in Richtung Albaum. Der Kirchhundemer kam in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam nach ca 50 m Metern zum liegen. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell