POL-OE: Akribische Ermittlungsarbeit führt zur Klärung dreier Straftaten Gemeinsame Pressemitteilung der KPB MK sowie der KPB OE

Am Abend des 11.11.2020 wurde die Polizei Meinerzhagen zu einer Unfallstelle in Kierspe gerufen. Dort hatte ein Autofahrer "Am Heidehang" (Tempo 30) den Gehweg überfahren und war gegen eine Leitplanke und eine Hecke geprallt. Anschließend fuhr er davon und hinterließ ca. 2000 Euro Schaden.

Bei der Unfallaufnahme fanden Polizisten Karosserieteile eines Fahrzeugs. Ermittler fanden im benachbarten Kreis Olpe eine Werkstatt, wo entsprechende Ersatzteile bestellt worden waren. Die Polizei in Olpe fand den flüchtigen Pkw anschließend in der Werkstatt und stellte den beschädigten Stoßfänger zu Beweiszwecken sicher.

Das an der Unfallstelle gefundene Teil passte exakt in die Fehlstelle. Polizeibeamte identifizierten den 27-jährigen Sohn des Fahrzeughalters als mutmaßlichen Fahrer, der sich darüber hinaus wegen einer weiteren Unfallflucht in Olpe verantworten muss. Hier hatte er Teile seines Außenspiegels verloren, die nun auch diesem Pkw zugeordnet werden konnten. Zwischenzeitlich hatte der Olper bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Diese Behauptung konnte damit widerlegt werden.

Letztendlich muss sich der 27-Jährige nun in zwei Fällen wegen Unfallflucht und außerdem wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

