Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Parkplatzunfall leicht verletzt

DrolshagenDrolshagen (ots)

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Hagener Straße wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt. Die Fahrerin eines Kleintransporters übersah beim Ausparken das Zweirad, sodass es zu einer Berührung kam und der Fahrer stürzte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Roller entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

