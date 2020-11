Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Lkw-Batterien demontiert und entwendet

Bild-Infos

Download

WendenWenden (ots)

Zwischen Dienstag (24. November, 20.30 Uhr) und Mittwoch (25. November, 12.30 Uhr) haben Unbekannte aus einem Betrieb in der Straße "Auf dem Ohl" in Gerlingen mehrere Lkw-Batterien entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bauten sie an fünf Lkw jeweils die Batterien, die sich hinter dem Fahrzeugaufbau befanden, aus. Dabei demontierten sie gewaltsam die Plastikabdeckungen der Batteriefächer. Es entstand insgesamt ein Vermögensschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell