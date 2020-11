Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei warnt vor "Fake-Shops" und "Online-Betrügern"

Kreis OlpeKreis Olpe (ots)

Täglich zeigen Geschädigte bei der Polizei in Olpe an, dass sie Opfer von Online-Betrügern geworden sind. Im Internet werben vor allem in der Vorweihnachtszeit und vor dem sogenannten "Black Friday" zahlreiche Shops mit verlockenden Angeboten - teilweise zu unglaublichen Schnäppchenpreisen. Dabei gibt es leider immer wieder "schwarze Schafe", die entweder die Waren gar nicht besitzen, schlechte Kopien von Markenartikeln, defekte oder stark abgenutzte Artikel oder aber gar keine Ware versenden. Auch im Kreis Olpe erstatten täglich Geschädigte Anzeigen, da sie bei sogenannten "Fake-Shops" bestellt haben oder Opfer von Betrügern bei Online-Plattformen wie "Ebay Kleinanzeigen" geworden sind.

Beispielsweise erstatte ein 31-jähriger Attendorner Anzeige, da er eine Kaffeemühle bereits am 12. November bestellt und am 18. November bezahlt hatte, diese aber bis heute nicht erhalten habe. Nach eigenen Recherchen glaubte er, dass er die Ware in einem Fake-Shop gekauft hatte.

Neben Fake-Shops sind Betrüger auch auf Plattformen, zum Beispiel "Ebay Kleinanzeigen", "Ebay", "Facebook Marketplace" oder "Mamikreisel", unterwegs. Dort verkaufen Betrüger Waren, die sie vermutlich gar nicht besitzen oder zumindest nicht übergeben. Beispielsweise erstattete gestern ein 51-Jähriger Anzeige, da er ein Druckluftwinkelschleifer-Set bei "Ebay Kleinanzeigen" erwarb, den Kaufpreis von 650,00 Euro per Überweisung zahlte, aber die Ware nie erhielt.

Damit nicht mehr Bürgerinnen und Bürger Opfer von Betrügern im Internet werden, gibt die Polizei unter dem folgenden Link (https://polizei.nrw/en/node/30849) Tipps und Verhaltenshinweise, wie Fake-Shops enttarnt werden und wie sich Betroffene schützen können.

