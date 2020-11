Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche besprühen Tiefgarage mit Graffiti

Bild-Infos

Download

OlpeOlpe (ots)

Am Dienstag (24. November) gegen 18 Uhr hat ein Zeuge unbekannte Jugendliche beobachtet, welche die Wände der Tiefgarage des Olper Rathauses in der Franziskanerstraße mit Graffiti besprühten. Der Zeuge wurde auf die Gruppe Jugendlicher aufmerksam, da einer einen Feuerwerkskörper zündete. Als er sich ihnen näherte, flüchteten sie. Bei einer Inaugenscheinnahme der Fassade entdeckte er frische Farbe an den Wänden, unter anderem mit Parolen wie ACAB", "Fuck Cops" und "Fuck the System".

Einen der Jugendlichen konnte der Zeuge näher beschreiben: - ca. 180 cm groß - südländischer Teint - auffällig helle Bekleidung - weiße Basecap

Vier Jugendliche konnte die Polizei im Rahmen einer Nahbereichsfahndung feststellen. Auf zwei von ihnen traf die Beschreibung zu, jedoch verneinten sie die Sachbeschädigung. Die Beamten nahmen ihre Personalien auf. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell