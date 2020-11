Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tageswohnungseinbruch in der Felmicke

OlpeOlpe (ots)

Am Montag (23. November) hat ein Einbruch in der Zeit von 13.30 bis 17.45 Uhr in eine Wohnung in der Felmicke in Olpe stattgefunden. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchsuchten in der Wohnung sämtliche Schränke und Kommoden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es wurden unter anderem Elektronikartikel, Bargeld und Schmuck im insgesamt vierstelligen Eurobereich entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

