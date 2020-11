Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Suche nach Vermisstem aus Kirchhundem

Kirchundem/ KreisweitKirchundem/ Kreisweit (ots)

Seit Samstag, dem 21.11.2020 wird ein 84-jähriger Mann aus Kirchhundem vermisst. Er ist offensichtlich mit einem braunen Pkw Mazda CX3 mit dem Kennzeichen OE-JA 1936 unterwegs. Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort liegen nicht vor. Der nach Angaben der Angehörigen leicht demente 84-Jährige ist ca. 165 cm groß, hat schüttere graue Haare und ist schlank. Der gesuchte PKW wurde bereits am Samstagmorgen gegen 05.20 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer in Kreuztal-Krombach in Fahrtrichtung Kreuztal gesehen. Hinweise auf den 84-Jährigen oder auf den Mazda bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6112 (Herr Berge) oder die Vermittlung (9269-0).

Ein Lichtbild des Vermissten ist auf der Seite des Fahndungsportals des LKA NRW (KPB Olpe) zu finden.

https://polizei.nrw/fahndungen

