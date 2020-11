Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gartenlaube - Pedelec entwendet

OlpeOlpe (ots)

In eine Gartenhütte in der Straße "Vom Mühlhagen" in Sondern sind Unbekannte heute Nacht (25. November) gegen 2 Uhr eingebrochen. Der Hund des Besitzers fing an zu bellen und lief unruhig im Haus umher. Daraufhin schaute der Geschädigte aus dem Fenster und sah, dass die Tür zum Gartenhäuschen offen stand und beschädigt war. Als er dann Schritte vernahm, ging er raus. Dabei stellte er fest, dass die Tür augenscheinlich aufgehebelt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter ein E-Bike mit einem Wert, der im vierstelligen Eurobereich liegt. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

