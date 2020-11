Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

KirchhundemKirchhundem (ots)

Am Dienstag (24.November) gegen 15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Pkw-Fahrerin durch ihre besonders vorsichtige Fahrweise auf, die auf der Herrntroper Straße unterwegs war. Sie hielten sie an und es ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Bei einem vor Ort durchgeführten Schnelltest pustete die 57-Jährige einen Wert von beinahe 2,3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. In einem Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

