Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Bild-Infos

Download

LennestadtLennestadt (ots)

In ein Vereinsheim in der Hagener Straße in Altenhundem sind Unbekannte in der Zeit von Dienstag (24. November, 15.30 Uhr) bis Mittwoch (25. November, 15.30 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dann durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Sie entwendeten einen geringen Betrag an Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell