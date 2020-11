Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

GeesteGeeste (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße An der Emsbrücke in Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Autos war gegen 11.30 Uhr in Richtung Dalum unterwegs. Dabei geriet er so weit auf die Gegenfahrbahn, dass eine entgegenkommende Autofahrerin ausweichen musste. Sie stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

