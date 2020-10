Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrecher versuchen Fenster eines Supermarktes mit Gullideckel einzuschlagen

Geldern (ots)

Bereits gestern berichteten wir über einen Einbruch bei dem eine Schaufensterscheibe an der Issumer Straße mit einem Gullideckel eingeschlagen wurde. Auf dieselbe Art versuchten unbekannte Täter zwischen Dienstag (13.10.2020), 19:30 Uhr und Mittwoch (14.10.2020), 05:15 Uhr in die Filiale eines Supermarktes an der Straße "Am Ölberg" einzudringen.

Bei dem Versuch die Fensterscheibe einzuwerfen, wurde diese zwar beschädigt, jedoch nicht so zerstört, dass die Diebe in das Geschäft eindringen konnten, weshalb sie offenbar von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

