Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Radmuttern an Mercedes gelöst

Emmerich-Vrasselt (ots)

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, haben unbekannte Täter bereits zwischen Montagabend und Mittwochmorgen (7. Oktober 2020) Radmuttern an einem grauen Mercedes GLK gelöst. Der Wagen war in der Tatzeit auf dem Parkplatz vor einer Firma an der Broichstraße abgestellt. Die Kripo Emmerich erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter 02822 7830. (cs)

