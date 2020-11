Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere PKW´s in Attendorn aufgebrochen

AttendornAttendorn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden im Bereich Schwalbenohl/ Ennest erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die PKW´s waren in der Westfälischen Straße, der Warburger Straße sowie in der Münchener Straße abgestellt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten sie beschädigte Seitenscheiben an den Fahrzeugen fest. Entwendet wurden in allen Fällen Geldbörsen mit Bargeld und diversen Papieren. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

