Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Drogen im Saugroboter

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Bereits am Sonntagabend, 17. Januar 2021 um 21:10 Uhr, überprüfte die Bundespolizei im Regionalexpress RE 13 auf der Fahrt von Venlo nach Hamm am Bahnhof Kaldenkirchen zwei Deutsche im Alter von 38 und 43 Jahren. Zum Reiseziel befragt gaben die sichtlich nervösen Männer an, dass sie in Rotterdam waren und auf der Reise nach Frankfurt sind. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Genitalbereich des 38-Jährigen verpackt in Klarsichtfolie 15 Gramm Heroin, 2 Gramm Kokain und 1 Gramm Marihuana. Im Reisegepäck entdeckten die Beamten einen Saugroboter. Nach dem Öffnen konnten weitere 90 Gramm Heroin und 3 Gramm Kokain sichergestellt werden. Die Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen.

