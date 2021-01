Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 42-jährigen Polen im Regionalexpress 13 am Bahnhof Boisheim

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 19. Januar 2021 um 17:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen 42-jährigen Polen im grenzüberschreitenden Regionalexpress 13 auf der Fahrt von Venlo nach Hamm am Bahnhof in Boisheim. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl suchte. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Dort konnte der Gesuchte die ihm drohende 42-tägige Haftstrafe abwenden, indem er die fällige Geldstrafe in Höhe von 630 EUR bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann dann weiterreisen.

