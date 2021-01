Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei/ 26-jähriger Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Hamm (ots)

Am Montagnachmittag (18.Januar) haben Beamte des Bundespolizeireviers Hamm einen 26-jährigen Mann in einem Regionalexpress verhaftet. Auf der Zugfahrt von Gütersloh nach Hamm wurde der marokkanische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei kurz vor Erreichen des Bahnhofes Hamm-Heessen kontrolliert. Hierbei stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld ihn mit zwei Haftbefehlen suchte. Durch das Amtsgericht Bielefeld wurde der Mann sowohl im September 2016 als auch im Oktober 2017 wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz jeweils zu einer Gelstrafe von 60 Tagessätzen a 10 Euro und 40 Tagessätzen a 15 Euro verurteilt. Da er diese Geldstrafe bis dato noch nicht beglichen hatte und auch zum Zeitpunkt der Verhaftung dazu nicht in der Lage war, lieferten die Bundespolizisten ihn zur Verbüßung der Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Roger Schlächter

Telefon: 0251 97437 - 1012

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell