Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung kam es im Verlaufe eines Streites zwischen zwei Autofahrern am Mittwochnachmittag in Malsch. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Pkw gegen 17.15 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung der Landesstraße 608. Wegen eines wendenden Fahrzeuges musste er abbremsen. Ein dahinterfahrender 42-Jähriger, der mit einem Paketzustellfahrzeug unterwegs war, musste stark abbremsen und betätigte die Lichthupe. Zwischen den beiden Fahrern entwickelte sich daraufhin ein lautstarker Streit. Als sich der 42-Jährige zurück zu seinem Fahrzeug begab und einstieg, kam der 48-Jährige zum Auto und versuchte die Türe zu öffnen. Als dies nicht gelang, schlug er gegen den Außenspiegel, der beschädigt wurde. Nun ging er zu seinem Pkw, holte einen Regenschirm und schlug damit gegen die Seitenscheibe des Paketzustellfahrzeugs. Daraufhin nahm der 42-Jährige ein Pfefferspray und öffnete die Fahrertüre. Der 48-Jährige packte nun den Fahrer und zog ihn aus dem Fahrzeug, worauf dieser das Pfefferspray einsetzte und den 48-Jährigen verletzte. Anschließend verständigte der 42-Jährige die Polizei. Beide Fahrer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell