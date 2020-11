Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten - Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsverletzung

Linkenheim-HochstettenLinkenheim-Hochstetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 558 bei Linkenheim ist am Donnerstag gegen 06.40 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer verletzt worden und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erhebungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 46 Jahre alter Pkw-Führer auf der Bundesstraße 36 von Mannheim her in Richtung des "KIT Campus Nord" ab und wollte daher an der L 558 links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von Stutensee kommenden 30-Jährigen und stieß mit dessen Pkw auf Höhe der Fahrertür zusammen.

Während der 46-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer unverletzt blieben, musste sein Unfallkontrahent zur weiteren stationären Behandlung von einem Rettungsteam in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 08.35 Uhr war die Fahrbahn schließlich wieder frei.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst regelten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt den Verkehr. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell