Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Versuchter Einbruch in Sporthalle

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 15.10 Uhr, wurde versucht, in die Reinhold-Crocoll-Halle im Karlsruher Stadtteil Knielingen einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, vermutlich mit einem Schraubendreher, erfolglos eine Tür an der Rückseite der Halle aufzuhebeln. Er scheiterte an der massiven Tür beziehungsweise am Schließmechanismus.

Es entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

