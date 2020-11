Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei leicht verletzte Personen und zirka 14.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Samstag (14.11.2020) auf der Pragstraße ereignet hat. Der 46-jährige Fahrer eines Audi befuhr gegen 13.30 Uhr die Pragstraße abwärts in Richtung Neckartalstraße. Als der dichte Verkehr kurz nach der Tunnelausfahrt ins Stocken geriet, erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender Hyundai bereits verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf diesen auf. Hierdurch wurde der Hyundai auf den Daimler-Benz eines 32-Jährigen und dieser wiederum noch leicht auf einen Honda Civic einer 56-jährigen Lenkerin geschoben. Zwei acht und zwölf Jahre alte Kinder, die im Fond des Hyundai saßen, wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die ebenfalls leicht verletzte Beifahrerin des Daimler-Benz Lenkers versorgten die Rettungskräfte an der Unfallstelle. Durch die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

