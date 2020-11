Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Nach Streifunfall davongefahren

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer entfernte sich am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Völkersbach. Als ihm ein Sattelzug entgegenkam, hielt er hinter einem geparkten Pkw an. Der Sattelzugfahrer musste ebenfalls wegen geparkter Fahrzeuge anhalten. Um dem Sattelzug die Weiterfahrt zu ermöglichen fuhr der 61-Jährige an dem geparkten Pkw vorbei. Als er sich auf dessen Höhe befand, fuhr dieser ebenfalls los und streifte mit dem Auflieger den Pkw. Der Lkw-Fahrer hielt an, stieg aus, rief dem 61-Jährigen zu "das geht mich nichts an" und fuhr davon. Am Pkw des 61-Jährigen entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Es ist lediglich bekannt, dass am Sattelauflieger ein ausländisches, vermutlich rumänisches Kennzeichen angebracht war. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die Hinweise auf den Lkw und den Fahrer geben können. Sie werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell