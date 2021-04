Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer erfasst Pedelecfahrer

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 62-Jähriger am Mittwoch in Vreden. Der Pedelecfahrer aus Vreden war gegen 17.35 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße 608 aus Richtung Winterswyker Straße kommend in Richtung Eschstraße unterwegs, als an der Einmündung Widukindstraße ein 54-Jähriger querte. Der Autofahrer aus Vreden hatte die Widukindstraße aus Richtung Up de Bookholt kommend befahren. In der Einmündung kollidierte er mit dem Radfahrer. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit insgesamt rund 2.700 Euro beziffert. Der Verkehr auf der Landesstraße hat an der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt.

