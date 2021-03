Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Heimbach und Jülich - Polizei vermutet Zusammenhang und sucht nach Zeugen

Heimbach/Jülich (ots)

Am vergangen Freitag brachen bisher unbekannte Täter am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Jülich ein. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Bereits am Tag zuvor kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heimbach-Vlatten. Die Polizei geht aufgrund der Ähnlichkeit des jeweiligen Fluchtfahrzeuges von einem Zusammenhang aus.

Am Donnerstag gegen 19:25 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass gerade im benachbarten Haus eingebrochen würde. Sie war aufgrund von Scherbenklirren aufmerksam geworden und sah noch, wie zwei unbekannte Täter aus dem Einfamilienhaus an der Quellenstraße in Heimbach-Vlatten kamen. Die beiden stiegen in einen silbernen, mittelgroßen Wagen, mutmaßlich ein Ford und fuhren in Richtung B 265, auf die sie nach rechts abbogen. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die Unbekannten ein Fenster aufgebrochen und im Inneren des Hauses sämtliche Räume durchwühlt hatten. Was sie erbeuten konnten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht abschließend fest. Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Jülicher Ginsterweg einen Einbruch. Sie war zwischen 07:30 - 08:30 Uhr nicht zu Hause gewesen. Als sie zurückkehrte, fand sie ihr Heim verwüstet vor. Unbekannte waren über den rückwärtig gelegenen Wintergarten in das Haus eingedrungen und hatten Schränke und Schubladen durchwühlt. Was genau fehlt, wird noch unterscht. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort meldete sich ein Zeuge, der folgendes angab: Nur Minuten zuvor war ihm ein silberner, mittelgroßer Ford vor dem Wohnhaus aufgefallen, indem eine männliche Person saß. Plötzlich seien zwei weitere Männer aus dem Haus gekommen und in das Fahrzeug gesprungen. Dieses sei dann in Richtung Brunnenstraße davongefahren.

Die Polizei geht davon aus, in den beiden Fällen die gleichen Täter agierten. Sollte Ihnen das oben beschriebene Fahrzeug am Donnerstag rund um Heimbach-Vlatten oder am Freitag in der Nähe des Jülicher Ginsterweges aufgefallen sein, kontaktieren Sie bitte unter der Notrufnummer 110 die Polizei und teilen Sie Ihre Hinweise mit.

