Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Einbruchsversuch in Wohnung, gibt es Zeugen?

Baden-Baden, Neuweier (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchten mutmaßliche Einbrecher sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Zum Kegelspiel" zu verschaffen. Gegen 3:45 Uhr nahm ein Zeuge in der Nähe der Wohnung Geräusche aus einer Einfahrt war und betätigte daraufhin ein Flutlicht, was den/die Unbekannten sofort dazu veranlasste, mit quietschenden Reifen die Flucht zu ergreifen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang es dem/den ungewollten Besuchern nicht, in die Wohnung einzudringen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen werden von den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegengenommen.

/bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell