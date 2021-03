Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte spannen Kabel über Straße

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.03.2021, auf Samstag, 20.03.2021, wurde die Polizei zur Dechant-Bohnekamp-Straße gerufen, weil dort jemand ein Kabel über die Straße gespannt hatte. Nun werden Zeugen gesucht.

Gegen 05:30 Uhr am Samstagmorgen informierte ein Melder die Leitstelle darüber, dass ein Kabel quer über eine Straße gespannt sei. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass im Kreuzungsbereich der Dechant-Bohnekamp-Straße / Burgauer Allee über die Fahrbahn der Burgauer Allee ein Stromkabel gespannt war. Dieses hing auf einer Höhe von etwa 1,70 Metern und war auf einer Seite an einem Schild, auf der anderen an einem Baum festgeknotet. Auch über die Dechant-Bohnekamp-Straße verlief ein Kabel. Dieses war jedoch offenbar bereits abgerissen worden und lag auf dem Boden.

Die Polizisten entfernten die Kabel und stellten sie sicher. Es handelt sich hier um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

