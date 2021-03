Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Autofahrer bringt Pedelecfahrer zu Fall

Nörvenich (ots)

Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag ein Pedelecfahrer bei einem Sturz. Diesen verursachte ein Autofahrender, als er zu dicht an dem Radler vorbeifuhr. Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Gegen 15:25 Uhr befuhr der 23-jährige Radfahrer die Heribertstraße in Eschweiler über Feld. Er war in Richtung Girbelsrath unterwegs und wollte am Ortsausgang von der rechten Straßenseite auf den links der Fahrbahn gelegenen Radweg wechseln. Dies signalisierte er einem Auto, welches sich von hinten näherte, ordnungsgemäß durch das Ausstrecken des linken Armes. Während des Abbiegevorgangs, so die Aussage des Radfahrers, sei der Pkw dann so dicht rechts an ihm vorbeigefahren, dass er mit dem Außenspiegel den Arm des Radlers streifte.

Der Mann aus Merzenich verlor das Gleichgewicht, kam zu Fall und stürzte in die Leitplanke. Der/die Autofahrende setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Girbelsrath fort. Da der Verunglückte nicht sehen konnte, wer das Auto fuhr, ist nicht klar, ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin gehandelt hat. Sicher ist nur, dass der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin in einem schwarzen BMW unterwegs war.

Vor Ort wurde der Pedelecfahrer medizinisch durch eine RTW-Besatzung versorgt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet den Fahrer, beziehungsweise die Fahrerin des dunklen BMW, sich zur Klärung des Sachverhalts unter der 02421 - 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Zeugen, die Aussagen zum gesuchten Fahrzeug und dem Insassen / der Insassin machen können, bittet die Polizei, sich unter der oben genannten Nummer zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell