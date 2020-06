Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb - Ermittlungen dauern an

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Wie bereits veröffentlicht, ist es am Mittwochabend (24.06., 18.55 Uhr) zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Haupstraße gekommen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4633703 Die Feuerwehrkräfte waren mit den Löscharbeiten bis in die Morgenstunden des 25.06. beschäftigt. Rund um die Hauptstraße kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde haben am Donnerstag den Brandort aufgesucht. Aufgrund der ausgetretenen, teilweise ätzenden Flüssigkeiten innerhalb des Brandortes konnte noch keine Brandursache ermittelt werden. Die Flüssigkeiten müssen vor einer genauen Suche nach der Brandursache zunächst abgetragen werden. Ebenso müssen Statiker erst die Begehung der Brandstelle freigeben.

